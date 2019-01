Einer der Songs, die auch bestes Karaoke-Material sind: "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson.

Aber was, wenn wir alle gar nicht singen können? Und das auch ohne Schnäpse in aller Öffentlichkeit unter Beweis stellen (müssen)? Und wenn außer Kelly Clarkson keine Sterbliche und kein Sterblicher in der Lage ist, die hohen Töne von "Since U Been Gone" zu treffen?

Der US-Talker Jimmy Fallon hat es gewagt, mehrere Stars zu einer Singrunde zu verpflichten. Er lud unter anderem die Schauspielerin Rachel Brosnaham ("Marvelous Mrs. Maisel"), den Basketballer Shaquille O'Neal, die Jungs von Mumford and Sons und Latenight-Kollege John Oliver in seine "Tonight Show" ein.