Hast du deine Herkunft nicht als Vielfalt gesehen?



Ich habe es als Reichtum empfunden, deshalb bin ich schockiert, dass die Gesellschaft das oft nicht tut. Wenn du permanent reduziert wirst, fällt das Wertvolle weg, weil es deinem Klischee nicht zugesprochen wird.

Du bist beruflich erfolgreich. Damit entsprichst du nicht dem Klischee.

Vorzeigeäffchen sind ein Symptom einer rassistischen Gesellschaft. Ich möchte nicht instrumentalisiert werden, weil ich mir bestimmte Räume erschaffen habe. In Deutschland ist es schwer, erfolgreich zu sein. Vor allem für Männer, die dunkel aussehen oder das Mädchen, das eben nicht so europäische Gesichtszüge hat.

Siehst du in Deutschland Chancenungleichheit?

Es ist eine Systematik, die an Schulen angewendet wird. Ich sehe, was ein Jugendlicher mit einem orientalischen Aussehen in diesem Land für Erfahrungen macht. Ich habe an entsprechenden Orten – der Nürtingen-Schule, der Rütli-Schule – als Sozialpädagogin gearbeitet. Seit meinen Zwanzigern bin ich in der Jugendarbeit tätig und weiß: Da ist keine Chancengleichheit.