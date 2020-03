Auf dem Beifahrersitz sitzt Comedian James Corden – für viele besser bekannt als der, der immer Promis im Carpool Karaoke durch die Stadt fährt. Zuletzt waren Julia Roberts, Gwen Stefanie und George Clooney mit dabei (bento).

Dieses Mal ist Corden also selbst nur Beifahrer und die Chewbacca Lady soll in chauffieren. Tut sie aber nicht. Stattdessen bekommt sie einen neuen Lachflash. Dann wirft Corden genervt ein: "That doesn't even sound like Chewbacca!"

Und plötzlich meldet sich ein ganz besonderer Gast von der Rückbank: