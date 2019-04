Ein falsches Komma oder ein Fehler in der Groß- und Kleinschreibung, können den Sinn eines Satzes komplett verändern. Ein klassischer Witz dazu:

“Komm, wir essen, Opa.”

“Komm, wir essen Opa.”

Das Weglassen eines Kommas macht eine nette Aufforderung zu einer kannibalistischen Aufforderung – und erzeugt ein unangenehmes Gefühl.

Ähnlich verhält es sich bei Anführungszeichen.

Sie werden in der deutschen Sprache normalerweise verwendet, um direkte Rede, Zitate oder Titel wiederzugeben. Oder aber um ironische Äußerungen zu markieren. Ein Beispiel: Wer einen nicht ganz so lustigen Witz gemacht hat, hat einen "Witz" gemacht. Also einen Witz, der eigentlich keiner war. Besonders seltsam wird es allerdings, wenn vermeintlich ironische Anführungszeichen nicht ganz korrekt verwendet werden. Diese Fälle sammelt der 29-jährige Hans Rusinek auf dem Instagram-Account @awkward_anfuehrungszeichen. Nutzerinnen und Nutzer schicken ihm Fotos von den seltsamen Satzzeichen, er veröffentlicht sie anschließend.