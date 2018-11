Wenn es regnet und windet spricht man zwar manchmal von Hundewetter, schwere Stürme werden aber selbst für die widerstandsfähigsten Vierbeiner zu viel. So einen Sturm gab es vor kurzem in Catania auf Sizilien und die meisten Hunde wurden wohl von Frauchen oder Herrchen in Sicherheit gebracht.

Aber: In Catania gibt es auch viele Straßenhunde.

Wo sollen die hin, wenn es stürmt?

Das haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Ikea-Filiale auch gefragt und die Streuner kurzerhand in den Laden gelassen. (Ostsee-Zeitung)