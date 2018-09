Das wollte ein Forscher-Team aus Australien und Großbritannien herausfinden. Sie beobachteten und befragten unter anderem über sieben Jahre hinweg 170 Testpersonen. Ihre Studie trug den Namen "Life is Too Short to RTFM" (RTFM bedeutet "Read the fucking Manual"), also "



Das Ergebnis: Du bist nicht allein! Die meisten Menschen, die komplizierte Geräte nutzen, lesen die Gebrauchsanweisung nicht.

Männer lesen die Anleitung technischer Geräte noch seltener als Frauen, junge Menschen lesen sie seltener als ihre Eltern. Bei allen Nutzern führt das allerdings auch dazu, dass sie bestimmte (versteckte) Funktionen der Geräte niemals entdecken.