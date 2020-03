Gerechtigkeit

Gaffer klauen Feuerwehrmännern während Einsatz die Brötchen

Und fragten auch noch nach Tee!

Es gibt dreiste Menschen. Und es gibt Menschen, die klauen Feuerwehrleuten während des Einsatzes die Brötchen.

Genauso passiert im Zentrum von Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. Dort haben sich vier oder fünf junge Männer am Proviant der Einsatzkräfte bedient, während die gegen Flammen in einer Einkaufspassage und einem Club kämpften. (Kieler Nachrichten)

"So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Gemeindewehrführer Stephan Muuss von der Freiwilligen Feuerwehr dem NDR.