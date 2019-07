Meine Motivation ist auf dem Tiefpunkt, bevor das erste Wort geschrieben, die erste Mail geöffnet, oder das erste Telefonat überhaupt geführt wird. Verzweifelt starre ich tagsüber alle zehn Minuten auf meine Wetter-App: 33 Grad in Berlin, 34 in Hamburg und 39 in Köln. Es fühlt sich an, als ob Deutschland sich auf die Sauna-WM vorbereitet.

Überraschend dabei: Obwohl der Schweiß in Bächen strömt, bleiben Arbeitnehmer hierzulande dem international verbreiteten Klischee des leistungsorierentierten Deutschen treu. In langer Hose, Sakko und Dienstuniform: Die Selbstaufopferung in den glutheißen Großraumbüros kennt keine Grenzen. So kann es nicht weitergehen.