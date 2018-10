Streaming

Rassismus-Vorwürfe bei den Simpsons: Soll Apu aus der Serie verschwinden?

Das behauptet zumindest Produzent Adi Shankar.

Seit 1989 gibt es die "Simpsons", und mit ihnen eine Vielzahl von Figuren, die im beschaulichen Springfield zu Hause sind. Momentan läuft in den USA die 29. Staffel der Zeichentrickserie, doch seit einiger Zeit gibt es Rassismus-Vorwürfe gegen die Macher der Serie. Konkret geht es dabei um Apu, den indischstämmigen Besitzer des Kwik-E-Mart. Jetzt soll das Problem aus dem Weg geräumt werden – und Apu aus den "Simpsons" verschwinden.

Was wird den "Simpsons"-Machern vorgeworfen?

Der Supermarkt-Besitzer strotzt nur so vor Klischees: Er spicht mit sehr starkem Akzent, zu Hause warten acht Kinder auf ihn und er befindet sich in einer arrangierten Ehe. Im Jahr 2017 befasste sich die Dokumentation "The Problem with Apu" mit den Vorwürfen.