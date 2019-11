Manche Memes sind Spätzünder. Dieses zum Beispiel: Das Foto zeigt Heiko Maas mit einer kommentierten Ausgabe des Grundgesetzes und roten Rosen in der Hand. 2014 war das. Maas war recht neu im Amt des Justizministers, als er als Erster ein Gesetz zur Frauenquote vorlegen wollte. Hat er dann auch. Wurde durchgesetzt.

Seit März ist er Außenminister. Und trotzdem ist es derselbe Mensch, Ministerium hin oder her, der Rosen in seiner Hand hält. Was für ein Typ. Selten sahen 150 Jahre Sozialdemokratie so frisch aufgestanden aus. Aber ist das noch seriös?

Klar. Schließlich war Heiko Maas schon immer ein Anwalt für die Frauen in Deutschland.