Tom erwartet sie am Altar. In seiner rechten Hand mit (frischtätowiertem) "Never regret"-Tattoo hält er die beiden Ringe. Heidi zieht sich jedoch für einen Outfit-Wechsel zurück und die Gäste warten auf Regieanweisungen. Es folgt eine elfminütige Pause, in der ProSieben einen Kleinwagen in ulkigen Farbvariationen bewirbt.

3 Die Entscheidung

Michael Michalsky beugt sich auf seinem weißen Klappstuhl zu Thomas Hayo rüber und fragt ihn flüsternd: "Hast du Angst?". Der Juror auf dem schwarzen Klappstuhl antwortet: "Angst? Come on." In dem GNTM-Chor gibt es mittlerweile dramatischen Streit, ein Meedchen hat einem anderen Meedchen die Pose geklaut. Honey freut sich derweil über den Venus-Rasierer in der Goodie-Bag.