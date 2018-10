Carlotta war eine sehr nette Hamsterdame. Sie rannte in ihrem Rad, fraß, wenn wir ihr Fressen gaben, und köttelte brav in immer dieselbe Ecke. Dann kam der Tag, an dem Carlotta starb. Sie hatte einen schweren Schnupfen, wir konnten ihr nicht helfen. Aber was hatten wir nicht alles mit ihr erlebt? Die Sommer, in denen wir ihr im Garten ein Auslauf-Rechteck gebaut hatten. Die Spielabende, an denen sie unter dem Sofa umher flitzen durfte!

Wir bauten Carlotta einen winzigen Sarg, aus Pappkarton. Mit einem kleinen Fenster. Wir legten ihren toten Körper auf ein Stück Watte und den Körper so in die Schachtel, dass sie aus dem Fenster rausgucken konnte.

Carlotta war noch ein paar Tage aufgebahrt, direkt auf unserem Küchentisch. Wir hatten das Gefühl, so nimmt sie noch ein bisschen an unserem Leben teil. Später begruben wir sie im Garten.



Der kaputtgekotzte Router