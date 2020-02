Die Wespe "Lusius malfoyi" ist eine von 3000 Wespenarten, die es nur in Neuseeland gibt. Saunders benannte sie nach dem Bösewicht Lucius Malfoy, dem Vater von Harry Potters Schulfeind Draco Malfoy. (The Guardian)

Mit der Namensgebung will Saunders den Ruf der Wespe wiederherstellen.

Denn Wespen, so Saunders, hätten gemeinhin einen schlechten Ruf. "Aber weniger als ein Prozent der Wespen auf der Welt sind wirklich ein Problem. Die Mehrheit spielt eine wichtige Rolle in dem Ökosystem, in dem sie leben."

