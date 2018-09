Mister Carter, Sie betreiben einen Laden, in dem Sie Zauberstäbe vertreiben. Wieso das denn?

Vor etwa vier Jahren hatte ich einfach so ein Gefühl: "Ich will Zauberstäbe herstellen." Ich hatte damit überhaupt keine Erfahrung, ich hatte niemals davor mit Holz gearbeitet. Aber es fühlte sich sofort sehr natürlich an. Ich war aber schon davor spirituell. Das ist nicht wie bei einer Religion mit strengen Regeln, sondern eine sehr freie Form des Glaubens.

Und dann haben Sie einfach damit angefangen?

Ja, ich arbeite immer in meiner kleinen Werkstatt im Garten. Es muss leise sein, ich darf nicht gestört werden. Dann habe ich dort eine magische Umgebung. Bevor ich anfange, meditiere ich, um so die Stimmung des Ortes zu erfassen. Dann fühle ich mich wie von fremder Hand geleitet und ich weiß nie vorher, was für ein Zauberstab am Ende herauskommt.