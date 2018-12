Einmal im Jahr es mit den Kolleginnen und Kollegen richtig krachen lassen, die ganze Arbeit und den Stress vergessen. Darauf freuen sich viele Angestellte vor der Weihnachtsfeier. Zumal die Getränke ja oft umsonst sind. So ist es offenbar auch bei der Polizei. In Hannover ist die Weihnachtsfeier der Zentralen Polizeidirektion allerdings völlig eskaliert. Die Organisatoren zeigten sich entsetzt und arbeiteten die Feier in einer Mitarbeiterzeitschrift auf. Der Bericht sorgt jetzt dafür, dass die Details bekannt werden. (Haz.de)