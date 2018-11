Gerechtigkeit

Das Ergebnis von 17 Jahren "Krieg gegen den Terror": Es gibt nun fast viermal so viele Islamisten

... und was das für die Welt bedeutet

Der 11. September 2001 hat die Welt verändert. Bei islamistischen Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington kommen mehr als 3000 Menschen ums Leben – und setzen den Islamismus als neues Bedrohungsszenario auf die Tagesordnung.

Der damalige US-Präsident George W. Bush rief einen "War on Terror" aus, viele Länder – darunter Deutschland – beteiligten sich. Bis heute sind Soldaten in Afghanistan stationiert, Kriege und Missionen im Irak, in Syrien, im Jemen und in vielen Regionen Afrikas haben die Länder in Schutt und Asche gelegt und Millionen in die Flucht getrieben.

Eine neue Studie zeigt jetzt, was der Westen nach 17 Jahren Krieg gegen die Islamisten erreicht hat: Deren Zahl hat sich vervierfacht.

Das sagt das "Center for Strategic and International Studies", eine Denkfabrik in Washington. In einem neuen Bericht analysieren die Terrorismus- und Außenpolitikexperten, was der "War on Terror" seit 2001 erreicht hat. Allein die USA haben seit 2001 knapp 6 Billionen (engl. "Trillion") Dollar in die Bekämpfung von Islamisten gesteckt. (The Daily Beast)