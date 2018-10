Für weitere kleine Gruselakzente: Diese schönen Hipstervasen sind halbdurchsichtig und erfreuen normalerweise mit ihren lebensbejahenden Botschaften. Stell sie in eine dunkle Ecke, fülle sie mit Wasser und ein wenig roter, oder schwarzer Lebensmittelfarbe – schon erhalten die Sätze "We are haunted by our happy memories" und "Enjoy the little things in life" einen ganz anderen Klang.



Und wenn Halloween wieder vorbei ist, kannst du natürlich wuschelige Kätzchen daneben stellen oder Gänseblümchen reintun.