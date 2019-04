Bei der ersten Prüfung war ich überhaupt nicht bereit. Mein Fahrlehrer meinte nur: "Das wird schon, kommt eh auf den Prüfer an." Aber genau das war am Ende mein größtes Problem. Denn ich erwischte einen richtig fiesen Typen.



Wir fuhren in der Prüfung eine Allee entlang, auf der an beiden Seiten Autos parkten. Dadurch wurden die zwei Fahrstreifen eher zu 1,5 Fahrstreifen. Als mir ein Auto entgegenkam, habe ich zwar gebremst, bin aber langsamer weitergefahren.

Da hat mich der Prüfer richtig zusammengeschissen. Was mir denn einfalle, ich hätte ihn richtig in Gefahr gebracht! Ich war durchgefallen. Ich habe ihn noch gefragt, was ich in der Situation hätte tun sollen, aber er sagte nur: "Herr Schröder, wollen Sie jetzt darüber diskutieren – oder wollen Sie irgendwann noch Ihren Führerschein machen?"

Der zweite Versuch folgte schon kurze Zeit später, weil ich den Lappen unbedingt noch vor einem Auslandsaufenthalt haben wollte. Leider war es auch noch der Morgen meiner mündlichen Abiprüfung. Und der Prüfer war wieder derselbe.

Seine Ansage: "Ich sage Ihnen, wo es langgeht." Allerdings daddelte er nur an seinem Handy herum, während eine Gabelung in der Straße immer näher kam. Schließlich entschied ich, an der Gabelung links zu fahren, schaltete in den zweiten Gang, schaute in alle Richtungen und bog ab. Ohne nur hochzusehen sagte der Prüfer: "Herr Schröder, rechts vor links, fahren Sie ran, Ihr Fahrlehrer übernimmt." Dabei kam von rechts niemand!

Wieder fragte ich, wie ich mich hätte verhalten sollen – mit dem selben Ergebnis: Er schnauzte mich nur an. Die Abiprüfung lief danach entsprechend schlecht, weil ich mich so sehr geärgert habe.

Beim dritten Mal war es wieder derselbe Prüfer. Ich war so nervös! Meine Beine haben an der roten Ampel so gezittert, dass erstmal der Wagen abgesoffen ist. "Na toll", dachte ich. Aber durch irgendein Wunder habe ich die Prüfung bestanden und sogar das einzige Mal in meinem Leben perfekt eingeparkt. Der Prüfer gab mir den Führerschein – aber nicht, ohne mir noch einen herablassenden Kommentar zu meinen Fähigkeiten und meine langen Haare auf dem Foto reinzudrücken.

Autofahren ist für mich noch immer mit dem Gedanken belastet: "Ich kann es nicht." Und wenn ich einparken muss, während andere Leute im Auto sind, kriege ich Schweißausbrüche vor Stress.