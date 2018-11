Man kann von Angela Merkel halten, was man mag. Aber eines gilt für ihre Politik immer: Unter lauter tönenden Männern tat sie sich lieber mit Bescheidenheit hervor.

Jetzt hat sie ihren Rückzug angekündigt – und unter anderem Friedrich Merz will sich um den CDU-Parteivorsitz bewerben. Merz ist als Anwalt tätig und sitzt in mehreren Aufsichtsräten international agierender Firmen, auch in dem des Investitionsriesen Blackrock.