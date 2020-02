Wenn selbst deine Berliner Freunde staunen, wie lange du täglich in der Bahn sitzt, um dich in 100-Mann-Vorlesungen zu schleichen. Wenn dir deine Mitbewohner morgens " viel Spaß in Brandenburg" wünschen, dann ist klar: Du studierst an der FU Berlin.

Die einzigen Gerichte in der großen Mensa, die richtig nach Essen aussehen, gibt es an der Aktionstheke, und dafür fehlen dir leider immer drei bis sechs Euro auf deiner Mensacard.

Die Studenten aus den Wohnheimen in Lichterfelde taten dir immer leid. Dabei ist Brandenburg doch so schön.

