"Die Katzen für meine Fotos habe ich auf Katzenshows gecastet. Sie sind es gewohnt, fotografiert zu werden. Sie kennen Blitzlicht und den Trubel und bleiben auch in fremder Umgebung entspannt", sagt Christe. Ob die Tiere den Zirkus mögen, sei dahingestellt – immerhin verkauft er sich.

Seit einigen Jahren sind Katzen – in Videos, GIFs oder Memes – ein Netzphänomen. Zunächst teilte sich einfach alles, was den sogenannten Cat Content enthielt. Mittlerweile gibt es in jedem ernstzunehmenden Klamottengeschäft T-Shirts mit Katzen drauf zu kaufen. Und es gibt zahlreiche Gadgets: Katzen-Handyhüllen, Katzen-Tassen, Katzen-Taschentücher.



Die Leute lieben die flauschigen Tiere: Geliked wird alles, was eine wahlweise schnurrende, lieb guckende oder sich tollpatschig anstellende Katze zeigt. Und wer kennt sie nicht, die legendäre, grimmig blickende "Grumpy Cat", die genauso aussieht, wie wir uns nach einer harten Woche fühlen?