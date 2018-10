Dazu muss man wissen:

Die vergangenen Wochen waren für den FC Bayern nicht einfach – in der Bundesliga läuft es nicht so gut, die Champions League sieht auch nicht viel besser aus. Der holprige Saisonstart des Rekordmeisters sorgte vor allem in den Medien für viel Erstaunen und teilweise auch für Spott.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern finden das aber unfair. Und lederten also los, so wie früher quasi. Nur übertrieben die Bayern-Bosse es dieses Mal so sehr mit der Selbstherrlichkeit, dass ihre Sätze nicht mehr viel mit der Realität zu tun hatten. Es wurde richtig peinlich.

Für diejenigen, die diese fragwürdige Pressekonferenz vom FC Bayern München verpasst haben, gibt es hier die besten Zitate.

1 Karl-Heinz Rummenigge über den FC Bayern:

"Ein sehr strahlender und sehr leuchtender Stern am Firmament."