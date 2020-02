Jung, heiß, alt, oder doch das andere Geschlecht?

In den sozialen Netzwerken teilen gerade sehr viele Leute Bilder von sich, die sie mit "FaceApp" verändert haben. Innerhalb von Sekunden wird man damit zum Opi oder zum Kind, wird "heiß" (oder zumindest das, was die Macher der App darunter verstehen) oder verwandelt sich in eine andere Person.

Das funktioniert offenbar: Die App, die es seit Anfang des Jahres gibt (bento), ist inzwischen sowohl bei Android als auch iOS in den Download-Charts ganz weit nach oben geschossen, wurde bereits millionenfach heruntergeladen.