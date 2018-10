Samstag, 15.01 Uhr

Deine Eltern sitzen mit deinem Mitbewohner an dem viel zu kleinen Küchentisch und freuen sich über die Kekse. Ihr trinkt Kaffee und deine Mutter merkt an, dass eure Küche "praktisch und zweckmäßig" aussieht.

Samstag, 16.18 Uhr

Deine Mutter hat angefangen, unaufgefordert aufzuräumen. Jezt gerade spült sie das Geschirr von eurem Kaffeekränzchen. Dein Vater überprüft alle an der Wand angebrachten Regale und zückt dann seinen Reiseführer. Er ist bestens vorbereitet und hat schon ein Restaurant ausgesucht, in dem ihr heute Abend essen gehen könntet.

Samstag, 16.59 Uhr

Deine Eltern brechen in das Hotel auf, in dem sie sich ein Zimmer gebucht haben. Du hast ihnen angeboten, in deinem Bett zu schlafen, aber sie wollten "keine Umstände machen". Ihr verabredet euch um halb acht zum Essen.

Samstag, 19.38 Uhr

Deine Eltern warten schon im Restaurant. Du hast deine Lieblingshose nicht gefunden, weil sie ganz unten in deinem vollgestopften Schrank lag. Ihr bestellt etwas und deine Eltern fragen, was du denn beruflich so geplant hast.

Ob du dir jetzt schon etwas Genaueres vorstellen könnest und wie es denn in der Liebe so läuft. Du beginnst zu schwitzen, bestellst noch ein Glas Wein und trägst deine gestern Nacht noch schnell im Bett überlegten Aussagen einigermaßen souverän vor.

Samstag, 22.04 Uhr

Ihr verabredet euch zum Sightseeing am nächsten Tag. Natürlich erinnern sie dich daran, auf dich aufzupassen und fragen nach, ob das nicht gefährlich sei, so spät alleine nach Hause zu gehen.

Sonntag, 8.30 Uhr

Du quälst du dich aus dem Bett und schaffst es, eine Stunde zu spät am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Dein Vater und deine Mutter nehmen es dir ein wenig übel, studieren aber gerade ohnehin so konzentriert den Reiseführer, als hätten sie sich auf einen anderen Planeten geschossen.



Du sagst genervt: "Das hier ist Köln." Dann zeigst du ihnen die paar Sehenswürdigkeiten, die du kennst. Dein Vater ergänzt deine Stadtführung um alles, was er weiß. Und das ist viel.

Sonntag 13.22 Uhr

Deine Mutter sucht einen vertrauensvoll aussehenden Menschen, der ein Erinnerungsfoto von euch machen soll.