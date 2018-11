Gerechtigkeit

Läge Hamburg im Jemen, wäre jedes Neugeborene der vergangenen drei Jahre tot

Was eine neue Zahl über verhungerte Kinder über die Lage im Jemen verrät.

Mindestens 84.701 Kinder werden ihren fünften Geburtstag nicht erleben. So viele sind im Jemen in den vergangenen dreieinhalb Jahren nach einer "konservativen" – also vorsichtigen – Schätzung allein am Hunger gestorben. Das hat die Organisation "Save the Children" errechnet. (AP)