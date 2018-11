Und wer sind diese Menschen? Wie kam es dazu?

Lucia Gorman und Patrick Richie waren in Edinburgh feiern. Nicht zusammen. Lucia war mit ihren Freunden unterwegs und Patrick mit seinen.

Allerdings sind die beiden 18-Jährigen früher zusammen zu Schule gegangen und als Patrick Lucia in einem Club sah – es war schon ziemlich spät – sprach er sie an. Was er gesagt hat, weiß keiner von den beiden mehr. So berichtet es die BBC und beruft sich dabei auf ein Radio-Interview mit den beiden berichtet. Doch wie die Lucia und Patrick in diesem Moment aussahen, weiß inzwischen die halbe Welt. Das Bild der beiden verbreitet sich mit "Untertiteln" in den verschiedensten Sprachen auf Twitter. Im September war es im UK-Raum extrem beliebt, seit Kurzem begeistert es das deutsche Twitter.