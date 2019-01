Streaming

Eher zum Lachen: So sehen die (nie gezeigten) Monster in "Bird Box" wirklich aus

Ein Horrorthriller mit Sandra Bullock in der Hauptrolle ist auf Netflix gerade ein riesiger Erfolg: "Bird Box". Nach Angaben der Streamingplattform sollen mehr als 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in den ersten sieben Tagen den Film angeklickt haben (The Verge). Sonst hält Netflix seine Abrufzahlen eigentlich eher geheim.

Was hingegen aus gutem Grund geheim gehalten wurde: Das Design der Monster in "Bird Box". Die sind nämlich im Film gar nicht zu sehen.

Im Film geht es um eine Art Epidemie, die Menschen reihenweise Suizid begehen lässt. Gleich zu Beginn schlagen sich Menschen die Köpfe ein, springen vor Busse oder rennen in offene Feuer. Hinter dem Wahnsinn steckt aber keine Krankheit – sondern seltsame Wesen. Jeder, der sie erblickt, verfällt ihnen und bringt sich um.