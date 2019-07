Als Kind übst du einmal in der Woche bei der Jugendfeuerwehr den Ernstfall. An den restlichen Tagen gehst du zum Kicken auf den Bolzplatz oder kletterst auf Bäumen herum. Am Wochenende singst du "Danke" und "Einfach spitze" in der Kinderkirche. Und überall sind immer exakt dieselben Leute anwesend.

Später stellst du fest: Dorffeste sind die legendärsten Partys. Willst du mit deinen Freunden doch mal in der Stadt feiern gehen, muss einer der Fahrer sein. Denn du lebst in der Einöde. In einem 500-Seelen-Örtchen. Irgendwo im Nirgendwo.

Das kennst du nur, wenn du ein echtes Dorfkind bist:

Wenn es eine gibt, läufst du immer auf der Straße. Ampeln? Fahrbahnmarkierung? Fehlanzeige.