Bilder zeigen, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk der britischen Premierministerin Theresa May lächelnd verschiedene Süßspeisen anbietet. Darfs noch eine Sachertorte sein?

Die EU trollt die Briten inzwischen öffentlich.

Dass solche Freundlichkeiten in Wahrheit wenig zu bedeuten haben, zeigte sich kurz nach dem Gipfel. Auf seinem Instagram-Account verbreitete Tusk das harmonische Bild selbst. Dazu die Unterschrift: "A piece of cake, perhaps? Sorry, no cherries." Auf Deutsch: "Ein Stück Kuchen, vielleicht? Sorry, keine Kirschen."