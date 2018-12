Eine US-amerikanische Familie hat vor einigen Jahren eine ganz ähnliche Idee gehabt und verschickt seitdem realistische Familien-Weihnachtskarten.

"Als wir zum ersten Mal versucht haben, ein 'traditionelles' Weihnachtskarten-Foto zu machen, sind wir gescheitert," sagt Familienvater Jonathan Stanley zu Bored Panda. Seine Frau und er hatten zu diesem Zeitpunkt einen einjährigen Sohn und eigentlich ging bei dem Fotoshooting so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte.

Wind, Licht, Gesichtsausdrücke – nichts davon habe so richtig nach vorweihnachtlicher Besinnung ausgesehen. Anstatt die Fotos frustriert wegzuwerfen, entschieden sie sich jedoch für einen anderen Weg. Da die zwei selbst so sehr über die Fotos lachen mussten, verschickten sie die Fotos einfach trotzdem an die Verwandten.