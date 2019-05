Nichts ist unangenehmer als seinem Kumpel aus Versehen zu verraten, was mit Jon Snow aus Game of Thrones passiert ist – obwohl der Kumpel Staffel noch gar nicht gesehen hat.

Spoilern ist ein modernes Tabu, man macht das einfach nicht.

In den vergangenen Jahren haben sich noch viel mehr solcher ungeschriebene Alltags-Gesetze entwickelt. Die Leute von College Humour haben sie gesammelt – in einem sehr witzigen Video: Ein bärtiger Hips... äh Moses kommt in einen Coffee-Shop und hat die zehn Gebote mitgebracht – in einer aktualisierten Version und natürlich auf zwei Tablet-PCs.