Was ist in Deutschland richtig wichtig? Klar, Fußball natürlich! Und sonst? Einkaufen! Der Supermarkt ist für Deutsche so etwas wie ein Spa. Wer bei Rewe, Aldi und Penny einkehrt, will mal wieder so richtig schön einkaufen. Und sich von den ganzen schönen Produkten ein bisschen verzaubern lassen. Einmal das ganze Gemüse angrabbeln, schön Preise vergleichen und sich zum Schluss nochmal durch den Eimer mit der reduzierten Wurst wühlen. So schön!

Und weil die Deutschen Supermärkte so lieben und dort so viel Zeit verbringen, sieht man dort auch manchmal so kuriose Sachen: