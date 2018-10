Michael

"Ich bin vor ein paar Jahren von London-Paddington nach Exeter gefahren. Irgendwo an der Küste (die Bahnlinie führt dort teilweise direkt lang) stoppte der Zug und es kam die Durchsage: we have seen smoke. Einige Sekunden später sah man jemanden von der Bahn außerhalb des Zuges nach hinten laufen. Etwas später kam die nächste Durchsage: oh. It was the flush of the toilet! Danach fuhr der Zug weiter."

Yvonne

"Ich geriet mitten in den morgendlichen Berufsverkehr in der Münchner Bahn. An einigen Türen drängelten sich die Leute zum Einsteigen. Der Zugführer bat mehrmals darum, zurückzubleiben, um losfahren zu können. Als die Leute nicht reagierten, sagte er: Ja, mir ist es wurscht. I hab's net eilig. I bin nämlich scho in der Arbeit!"