Aber warum?

Nach dem Abgasskandal in der Autobranche muss VW sein Abgastestverfahren umstellen. Ab September ist das Pflicht. Noch haben zahlreiche Neuwagen keine Zulassung und VW gerät in Parkplatznot. 8.000 Stellplätze hat das Unternehmen nun in drei Parkhäusern und auf Freiflächen am Terminal gemietet.

In den vergangenen Tagen wurden die ersten Autos geparkt, jetzt gibt es die Bilder. Wie lange die Autos dort bleiben, ist unklar.