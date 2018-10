Future

Hast du das Zeug zum Piloten?

Bevor du abhebst: Mach’ erstmal dieses Quiz!

Schaust du beim Boarding manchmal ins Cockpit und denkst dir: "Eigentlich ist das da mein Sitz"? Oder hast du schon als Kind vom Fliegen geträumt, glaubst aber, dass dir die nötigen Eigenschaften fehlen, um ein Flugzeug sicher zu steuern?

Wir haben ein kleines Quiz zusammengestellt, mit dem du endlich Gewissheit darüber erhältst, wo im Flugzeug du am besten aufgehoben bist – ganz vorne oder doch lieber in 27F. Also: Sicherheitsgurt schließen, Rückenlehne aufrecht und Ready for Take-Off!