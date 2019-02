Schauspieler Christoph Waltz war nun bei Late-Night-Talker Jimmy Fallon zu Gast – und hat ihn zum ultimativen Quiz über die längsten deutschen Wörter gebeten.

Waltz ist Österreicher, lebt abwechselnd in Los Angeles und Berlin. Er kennt also nicht nur deutsche Wortungetüme – sondern weiß auch, wie man sie am treffendsten im Englischen umschreiben kann. Also setzt er sich einfach auf den Moderatorenstuhl und drängt Jimmy Fallon in die Rolle des Gastes.

Dann liest er ihm in seiner typischen schnarrigen Hans-Landa-Stimme drei Worte vor, inklusive verschiedener Möglichkeiten, was sie heißen könnten. Es geht um "Sitzpinkler", "Waldeinsamkeit" und "Bezirksschornsteinfegermeister".