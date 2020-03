Today

Bilderberg-Konferenz: Was an den Verschwörungstheorien dran ist

Von Donnerstag an treffen sich die Mächtigen dieser Welt – und reden. Worüber genau, weiß leider niemand. So läuft es immer bei der Bilderberg-Konferenz. Nach außen dringt kaum ein Wort. In diesem Jahr findet das umstrittene Treffen in Dresden statt.

Aber was ist die Konferenz wirklich: Eine geheime Weltregierung – wie Verschwörungstheoretiker vermuten? Oder bloß ein harmloser Kaffeeklatsch mächtiger Menschen, die einfach keine Lust auf Transparenz haben? Wir antworten auf die wichtigsten sieben Fragen.