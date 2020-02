Gerechtigkeit

Briten trauern um Jo Cox: "Sie beeindruckte mich"

Vor zwei Tagen erschütterte eine Tragödie das gespaltene Großbritannien: Helen Joanne "Jo" Cox, Abgeordnete der Labour-Partei, wurde von einem Angreifer niedergeschossen und starb weniger später in einem Krankenhaus. Während des Angriffs auf die Politikerin habe Tommy M. "Britain first, keep Britain independent, Britain always comes first, this is for Britain" gesagt. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die die Staatsanwaltschaft am Samstag dem Westminster Magistrates' Court in London vorlegte.