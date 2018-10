Haha

Kneipe sucht Porno-DJ (50-60 Stunden im Monat, 2975 Euro)

Im dänischen Aarhus wartet der perfekte Job für Porno-Freunde

Wenn eine kleine Bar in einem beschaulichen Städtchen in Dänemark eine Stellenanzeige auf Facebook postet, klicken üblicherweise nur ein paar Stammkunden den "Gefällt mir"-Button. Doch die Offerte der Hornsleth Bar in Aarhus wird auf der ganzen Welt geteilt und kommentiert. Tausende wollen den Job haben - und fast alle behaupten, sie hätten "viel Erfahrung auf dem Gebiet". Gesucht wird jemand, der Audiomaterial aus Sexfilmen zusammenstellt – ein Porno-DJ. Wir zitieren den Text und kommentieren die Anzeige.