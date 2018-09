"Und jetzt Partyyyy!" – so ausgelassen nimmt man Verkehrsminister Andreas Scheuer im Bundestag nicht wahr. Der Mann, der vielen Menschen wohl eher als der Typ mit der Brille, der auf Pressekonferenzen immer hinter Horst Seehofer steht, bekannt ist, hat am Samstag gezeigt, dass auch in ihm ein Partymensch steckt.