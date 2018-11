Streaming

Das verrät der Regisseur über die finale "Game of Thrones"-Staffel

Sieben Antworten, die das lange Warten überbrücken.

Im April startet die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones". Fans warten sehnsüchtig auf das Finale der Serie, das Ende der letzten Staffel ist bereits jetzt mehr als ein Jahr her. Bekannt ist bereits, dass es nur sechs neue Folgen geben wird, der offizielle Hashtag lautet: #ForTheThrone.

Erste Hinweise, was in Staffel acht passieren könnte, hat jetzt Regisseur David Nutter bei einem "Ask me anything" auf reddit gegeben. Bei drei Episoden der achten Staffel hat Nutter Regie geführt, darunter auch die erste. Er war es auch, der die berühmt-berüchtigte "Red Wedding" aus Staffel drei inszeniert hat.