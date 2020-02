Gerechtigkeit

Diese falsche CDU-Politikerin legt die ganze Welt rein – mit einer wichtigen Botschaft

Brigitte Ebersbach hat eine Mission. Gegen das Elend auf der Welt, gegen Krieg und Flucht sieht die überzeugte Christin aus Schwenke nur einen Ausweg: Ein Ende der deutschen Exporte von Schusswaffen. Immerhin ist ihr geliebtes Deutschland der drittgrößte Waffenlieferant der Welt.

Und als Mutter, Ehefrau und CDU-Politikerin kann sie das nicht länger ertragen. Seit Jahren engagiere sie sich in ihrer Gemeinde bereits in der Friedensarbeit – nun ruft sie in einem Video zu einer Petition auf.