Gerechtigkeit

Das denkt ein amerikanisches Magazin über Frauke Petry

"Adolfina"

Auch wenn gerade im eigenen Land Wahlkampf ist – die USA haben die AfD entdeckt. Das renommierte Gesellschaftsmagazin "The New Yorker" widmet der AfD-Vorsitzenden Frauke Petry in seiner aktuellen Ausgabe ein langes Portrait. Darin wird ihre Partei als das "erfolgreichste rechts-außen Phänomen in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg" beschrieben. (Hier kannst du den Artikel lesen)

Geschrieben hat den Artikel der Autor und Historiker Thomas Meaney. Er begleitete Petry auf Vorträge, bei Hintergrundgesprächen und Parteiveranstaltungen. In München war er mit ihr sogar im Spa.