Bayern kommt in jüngster Zeit nicht so gut weg. Die CSU betreibt Wahlkampf und verschärft dabei die Gesetze im Freistaat. Kreuze müssen hängen, Flüchtlinge weichen. Und die Polizei darf härter durchgreifen – so will es das neue Polizeiaufgabengesetz (bento).

Das ist natürlich nicht zum Lachen. Aber Nutzerinnen und Nutzern auf Twitter ist das erst mal egal.

Dort gibt es jetzt Memes, die sich der bayerischen Polizei widmen – und die sind sehr lustig.