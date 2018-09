Es handle sich bei den Uniform-Teilen um eine Mütze, ein Hemd und ein Basecap, welche die Männer laut dem Rektor "zweckentfremdet" hätten. Doch etwas stört den Rektor noch viel mehr:

Einer der Polizeischüler trug offenbar ein T-Shirt mit der Aufschrift "A.C.A.B."

Warum ist das ein Problem?

A.C.A.B. steht für "All Cops are bastards". Also übersetzt: "Alle Polizisten sind Bastarde". Das gefällt dem Schulleiter gar nicht. Es läuft nun ein Disziplinarverfahren gegen die beiden Polizei-Anwärter.