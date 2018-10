Eigentlich sollte es in der Talkshow von Anne Will um Hessen gehen. Den Landtag in Wiesbaden. Den Abstieg der SPD nach der Wahl. Das Schicksal von Volker Bouffier. Und so weiter. Doch statt der Landtagswahl (alles dazu steht hier) ging es um etwas ganz anderes: Männerfreundschaft.