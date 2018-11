Der erste Weltkrieg wurde am 11. November 1918 mit einem Waffenstillstand beendet, vor genau 100 Jahren. Ein wichtiger Tag für Europa, ein wichtiger Tag für die Welt. In Frankreich trafen sich zur Feier des Waffenstillstandes und zum Gedenken der gefallenen Soldaten etwa 60 Staats- und Regierungschefs. Angela Merkel und Donald Trump waren dabei, Emanuel Macron und Wladimir Putin ebenso.

Angela Merkels Gesicht lässt vermuten, was sie von ihrem Sitznachbarn hält.