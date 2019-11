Escape-Rooms machen einfach Spaß und sind deshalb mittlerweile in fast allen Formen am Markt angekommen. In diesem 🛒Escape-Adventskalender (12,99 Euro) hast du 24 Tage lang Zeit, den Ausgang aus einem finsteren Kellerabteil zu finden und die Krimi-Geschichte dahinter aufzulösen. Lustiger und wahrscheinlich auch was für Kinder: der 🛒Escape-Adventskalender "Flucht aus der Weihnachtswerkstatt" (9,99 Euro) wo du ein Weihnachts-Bootcamp durchläufst und 24 Rätsel lang versuchst, aus der furchtbar fröhlichen Weihnachtswelt zu entkommen.