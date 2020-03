Was kommt aus dem Nichts und verpasst dir einen Schlag in die Magengrube? Ein Foto, das deinen Ex mit seiner Neuen zeigt. Dummerweise hat er sie auch noch auf dem Urlaubsschnappschuss markiert, was deine Stalkingfähigkeiten geradezu herausfordert.

Fünf Stunden später hast du nicht nur ihren kompletten Feed durch, sondern auch die Konzerte auf YouTube nachgesehen, die sie vor drei Jahren gegeben hat.

Die beste Lösung? Augen auf und durch. Nachdem du das Unvermeidliche gesehen hast, verstaust du das Geschehene in der unteren Schublade deines "None of my Business"-Kästchens und sperrt sie.

2. Dein "Hate-Follow"