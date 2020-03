Nun will das Unternehmen expandieren, geht deshalb Dienstag an die Börse, dann kann man sich Pasta-Aktien kaufen ( SPIEGEL ONLINE ). Eine Aktie soll zwischen 21 und 27 Euro kosten ( Handelsblatt , Wirtschaftswoche ).

Eigentlich hattest du dir vorgenommen, mal was Neues, Lokales auszuprobieren, ABER WAS? Und landest dann doch bei Vapiano, weil du weißt, dass die Linguine mit Pesto da einfach ziemlich gut schmecken.

3. Egal wie cool du bist, die Köche sind cooler als du. 4. Du willst Pizza, deine Begleitung Pasta und Salat. Ihr wartet alle lange in der Schlange. 5. Unterschiedlich lange. 6. Du isst die Gummibärchen, die du dir am Eingang mitgenommen hast.

